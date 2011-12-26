-Tasarım dünyası dehasını kaybetti TOKYO (A.A) - 26.12.2011 - Tasarımları sanat yapıtları olarak müzelerde sergilenen ünlü Japon tasarımcı Sori Yanagi, 96 yaşında hayatını kaybetti. Yanagi Tasarım Ofisi'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın endüstriyel tasarım dehalarından Yanagi'nin, Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede zatürreden öldüğü bildirildi. Yanagi'nin ünlü "kelebek tabure" tasarımı, 1957 yılında Milano Trienali'nde tasarım ödülü almış ve Yanagi bu ödül sayesinde uluslararası üne kavuşmuştu. Bu tasarım, daha sonra New York Modern Sanat Müzesi ile Louvre Müzesi'nin kalıcı koleksiyonlarına alındı. Yanagi'nin belirgin bir şekilde Japon tarzı taşıyan tasarımları, aynı zamanda evrensel özellikleriyle dünya çapında büyük beğeni topladı. Ünlü tasarımcı, yaşamı boyunca Japon geleneksel sanatını destekledi ve babasının kurduğu Japonya Halk Sanatları Müzesi'nin başkanlığını yürüttü. Yanagi'nin cenaze töreni, ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla yapılacak.