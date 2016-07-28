Tasarı yasalaştı; yabancıların, izinsiz çalıştırılması yasaklandı

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun tasarısına göre, uluslararası işgücüne yönelik politikaların belirlenmesi amaçlanıyor. Kanun Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışanların, staj için başvuran veya staj yapan yabancıları kapsıyor. Bakanlık yabancı istihdam taleplerini almak için yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kurması öngörülüyor. Yabancıların Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışması ve çalıştırılması yasaklanıyor.

Posta'nın haberine göre, çalışma izni başvuruları yurt içinde bakanlığa, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsolosluklara yapılacak. Çalışma izini başvuruları yetkili aracı kurum tarafından yapılabilecek. Çalışma izni değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Doktor, öğretmen gibi mesleki yeterlilik isteyen çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ön izin alınması zorunlu olduğu belirtiliyor.

Gerçek ve tüzel kişilere verilen çalışma izni bir yıl geçerli olacak. Çalışma izni uzatılmasında aynı işverene çalışmak koşuluyla en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise üç yıla kadar izin verilebilecek.