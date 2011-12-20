-Tasarı vahim ve tarihi bir hata TBMM (A.A) - 20.12.2011 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulu gündemine gelmesini kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride, ''Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek olması, vahim, kabul edilemez ve tarihi bir hatadır'' denildi. TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Fransa Ulusal Meclisinde görüşülecek olan teklife ilişkin Başkanlığın açıklamasını okudu. Bildiride, şöyle denildi: ''Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerini cezanlandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek olması vahim, kabul edilemez ve tarihi bir hatadır. Türk halkını derinden yaralayan, Türk tarihini tek taraflı bilgilere dayanarak karalayan ve bu haksızlığa karşı kendini savunma hakkını elinden alan kanun teklifinin gündeme getirilmesini şiddetle kınıyoruz. Tarihte yaşanan olaylar bilimsel, tarafsız araştırmalarla ele alınmalıdır. Kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koymakta sakınca görmeyen parlamentoların bu tür tasarrufları siyasi olduğu kadara hukuki ve ahlaki son derece sorunludur.'' Fransa'nın bu tutumunun, çifte standardın da bariz örneği olduğu vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: ''21. yüzyılda bir Avrupa ülkesinin tarihteki yalanları cesaretle reddedenleri cezalandırmaya kalkması, bilim adına, ifade özgürlüğü, insan hak ve hürriyetleri adına son derece vahim, kaygı verici hatta utanç vericidir. Kendi tarihleriyle yüzleşemeyenlerin asılsız iddialar üzerinden Türk tarihine saldırmaları çok ciddi bir samimiyetsizlik göstergesidir. Eğer Fransız Ulusal Meclisi tarihle ilgilenmek istiyorsa Afrika'da yaşananları, Ruanda'da, Cezayir'de gerçekleşen katliamları aydınlığa kavuşturmalıdır. Fransız Parlamentosunun söz konusu teklifi kabul etmesi, Türkiye-Fransa arasındaki çok yönlü ilişkileri derinden yaralayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu düşünce ve hissiyatla, kasıtlı, art niyetli, haksız ve hukuksuz girişimleri kınıyor, bu tarihi yanılgıdan vazgeçmesine yönelik çağrımızı Fransa Ulusal Meclisine hatırlatarak, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz.'' AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ayağa kalkarak bildiriyi alkışladı. -BDP imza koymadı Bu arada, TBMM Genel Kurulunda 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşmeleri sırasında AK Parti, CHP ve MHP grup başkan vekilleri ortak bir bildiri hazırladı. Bildiriye BDP grubu imza atmadı. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın basın toplantısı yapacağı açıklandı. Bir süre sonra basın toplantısı iptal edildi. AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü. Mahir Ünal, basın toplantısını, bildirinin Meclis hissiyatı olarak Genel Kurulda okunması için iptal ettiklerini söyledi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''metnin dönemin gerçeklerinden kopuk olduğunu'' iddia ederek, bu nedenle imza atmadıklarını söyledi.