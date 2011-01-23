-TASARI MECLiSE GELiYOR ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - İçişleri Bakanı Atalay, polisleri askerlikten muaf tutacak düzenlemenin yarın büyük ihtimalle TBMM'ye sevk edileceğini açıkladı. Atalay, yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün polislerin askerliğine ilişkin çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamalara değindi. Yeni düzenlemeyle polislerin askerlikten tamamen muaf olacağını bildiren Atalay, ''Hiç askerlik yapmayacaklar. Ama 10 yıl polislik mesleğinde kalmak zorunda. 10 yıldan önce eğer polislik mesleğinden ayrılırsa o zaman tekrar askerlik yapmak zorunda kalacak. Daha önce kısa dönem gibi... tasarı o haldeydi. Üzerinde çalışıldı. Yeni şekli tamamen muafiyet. Ama 10 yıl meslekte kalmak zorunda'' diye konuştu. Atalay, düzenlemenin hangi okuldan mezun olursa olsun tüm polisleri kapsayacağını ifade ederek, ''Şu anda 38 bin yaklaşık askerliğini yapmayan var. Hepsi bundan faydalanıyor. 2 bin 500 civarında da şu anda askerde olan var. Onlar da bu kanun çıktığı anda terhis olacaklar. Bundan sonra da polisler tamamen askerlikten muaf olacak. Başbakanımızın bugün ifade ettiği husus budur. İşin özü polisin tamamen askerlikten muafiyetidir. Hiç askerlik yapmayacağıdır'' dedi. Konuyla ilgili tasarının, bu şekilde yarın büyük ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal edeceğini bildiren Atalay, Hükümet olarak tasarıyı kısa süre içerisinde yasalaştırmayı planladıklarını söyledi. Atalay, ''1-2 hafta içinde de bunu yasalaşmasını arzu ediyoruz, planlıyoruz'' dedi.