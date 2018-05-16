Tasarı, Genel Sağlık Sigortası olanları da ilgilendiriyor; borcu olanlar aftan nasıl yararlanacak?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına af getiren yasa tasarısının, genel sağlık sigortası borcu olanları da yakından ilgilendirdiğini söyledi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların ilk taksidini ödeyip borçlarını yapılandırmaları halinde mahrum kaldıkları sağlık yardımından faydalanabileceklerini belirten Doğan, yeni düzenleme ile gelir testi için başvuru süresi de uzatıldığını ifade etti.

Günlerdir okuyucularından GSS ile ilgili soru aldığını söyleyen Doğan, "Meclis’te görüşmeleri süren ve sona gelinen, önümüzdeki günlerde de yasalaşması beklenen kamuoyunda vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına af getiren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; genel sağlık sigortası borcu olanları da ilgilendiriyor" dedi.

"Sağlık sigortası prim borcu olanlara müjde" başlığıyla (16 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında, "Geçmişte, genel sağlık sigortasına 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur’lular, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor ve bu da ciddi sıkıntılara neden oluyordu" diyen Noyan Doğan, "Tasarı ile köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yasa çıktıktan sonra borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ya da 60 günden fazla prim borcu bulunmakla birlikte bu borçlarını yeniden yapılandırıp, ilk taksiti de ödemeleri halinde GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilecekler" diye yazdı.

Doğan, Tasarının yasalaşması halinde, sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanların önceki döneme ait prim borçları da dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabileceklerini ifade etti.

Öte yandan Doğan, GSS tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayanların, 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvururlarsa GSS primleri, gelir testine göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Noyan Doğan, yazısında GSS borcu olanların aftan nasıl yararlanacağını şöyle açıkladı:

- Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine başvuru süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldı.

- Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyecekler.

- Prim borcu olanlar, aftan yararlanıp, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımından yararlanacak.

- Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

- Bağ-Kur’lular borçlarını yeniden yapılandırırlarsa, ilk taksiti ödedikleri andan itibaren devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek.