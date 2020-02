Taşan dereyi inceleyen Vali Bektaş: Böyle bir iş olabilir mi ya?

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, taşan dere nedeniyle iki sokağı birbirine bağlayan köprü ve yanındaki tek katlı ev su altında kaldı. Taşkının olduğu yerde inceleme yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sorunun her yıl tekrarlandığını söyleyen Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Cumayanı Mahalle Muhtarı İbrahim Cansızoğlu’na, \"Bu yıllardır, her sene var. Bu niye yapılmamış kardeşim bugüne kadar? Bu iş olması lazım için var ya DSİ’yi, bizi oturtmayacaksınız? Çözülünceye kadar bizi oturtmayacaksınız? Böyle bir iş olabilir mi ya? Her sene olan bir şey bir daha neden tekrarlıyor?\" dedi.

Kırımsa Mahallesi’nden geçen derenin aktığı mağaradaki kanal suyuyla birlikte gelen moloz yığınlarıyla tıkandı. Kanalın tıkanmasının ardından deredeki su yükselerek ormanlık alanda gölet oluşturdu. Baskıya dayanamadan tıkanık kanal açılınca Cumayanı Mahallesi’ne akan suyun debisi yükseldi. Taşan dere, Kışla Mahallesi’ndeki köprüyü ve yanındaki tek katlı evi su altında bıraktı. Derenin etrafındaki yaklaşık 20 evde risk nedeniyle boşaltıldı. AFAD, belediye ve polis ekipleri mahallede önlem aldı. Evlerinin önünde mahsur kalan bazı kişiler, belediyeye ait iş makinesiyle kurtarıldı. Taşan dere nedeniyle yolun karşısına geçemeyenler, köy yolunu kullanarak belde merkezine ulaştı.

VALİ BEKTAŞ’TAN TEPKİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, suyun yükseldiği yere gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından konuşan Vali Bektaş, mağaradaki sorunu anlatan Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Cumayanı Muhtarı İbrahim Cinoğlu’na, \"Bu yıllardır, her sene var. Bu niye yapılmamış kardeşim bugüne kadar?\" dedi. Muhtar Cinoğlu da durumu DSİ ve ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen bugüne kadar bir çalışma yapılmadığını söyledi. Vali Bektaş da, \"İnanılır gibi değil. Bunları fotoğraflıyoruz değil mi hep\" diyerek yanındaki görevlilere talimat verdi. Ardından tekrar muhtar Cinoğlu’na dönen Vali Bektaş, \"Bu iş olması lazım için var ya DSİ’yi, bizi oturtmayacaksınız? Çözülünceye kadar bizi oturtmayacaksınız? Böyle bir iş olabilir mi ya? Her sene olan bir şey bir daha neden tekrarlıyor? Bildirmek değil? Ne gerekiyorsa yapacağız. Şu tıkanma olayı çözülmesi lazım. Ödenek olur tıkanır tamam ama bu çözülmesi lazım\" diye konuştu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bektaş, şöyle konuştu:

\"Her sene tekrarlanıyormuş, bu sene biraz daha büyükçe olmuş. Yani bu sorunun çözülmesi lazım. Bugüne kadar çözülmemiş. İnşallah kazasız belasız şimdi atlatılmış gözüküyor. Bu sorunun kaynağının çözülmesi gerekir. İlk fırsatta bunu yapacağız. Tesellimiz vatandaşımız zarar görmedi. Birkaç su basan yer var. Onlara yardımcı oluruz. Çok ciddi sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımızın anlattığı o geçit kendiliğinden açılmış ve suya tahliye imkanı doğmuş. Şu anda su akıyor. Bakacağız. Özellikle yazın buraya müdahale yapma imkanımız var. Bu sorunu çözeceğiz. İşi şansa bırakmamalıyız ve bırakmayacağız.\"

\'2 EV SU ALTINDA, 20 EVDE RİSK VAR\'

Cumayanı Muhtarı İbrahim Cinoğlu ise derenin geçtiği Cumayanı Mağarası’nın tıkanması sonucu sorunun yaşandığını söyledi. Sorunu DSİ ve ilgili kurumlara her defasında anlatmalarına rağmen bir çözüm alamadıklarını söyleyen Cinoğlu, şöyle konuştu:

\"Mağaranın gideri var. Onun ağaçlarla, çalılarla tıkandığı için mağarada yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 300 metre genişliğinde 30 metre derinliğinde gölet oluşturdu. Bu gölet o bölgemizde evleri risk altına sokmuştu. Su ağırlıktan dolayı basınç yaparak patlaması sonucu aşağıdaki mahallerimizde sel oluşturmaya başladı. 2 ev şu anda su altında. Yaklaşık 20 ev var. Bu derenin 1 kilometre uzunluğu var. Kenardaki yaklaşık 20 ev genellikle risk altında. Genellikle derenin tarafı evlerin arka tarafına denk geliyor. Arka taraflardaki ahır ve kümeslere giriyor. Kalorifer kazanları ve kömürleri hep zarar görüyor. Can konusunda şu anda bir şey yok. Mal güvenliğinde vatandaşın mağduriyeti var. Bu her yıl gündeme geliyor. Daha önceki süreçlerde bildirmiştik. Her yıl belediyeye ve DSİ’ye bildirme konusunda söylüyoruz. Buranın acil olduğunu tekrar iletiyorum. Bu sıkıntıyı vatandaşlarımız her yıl kaldıramaz. Toprağımızı da bu dereler alıyor. Hep risk altında.\"

Mahallede yaşayan Nevzat Ay da, insanların mağdur olduğunu ifade ederek, \"Üzücü bir olay inşallah tekrarını yaşamayız. Halkımız da mağdur. Bu olay bu bölgemizde devamlı yaşanıyor. Bu tür afetlerin inşallah tekrarı olmaz. Burada birkaç ev var. İnsanlar mağdur. Taşan suyun bitmesini bekliyoruz. Sanırım 2-3 gün zaman alır. İnşallah tekrar yaşanmaz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI