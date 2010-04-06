Taş plaklar yakında internette

T24-

Zeki Müren, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve daha pek çoğunun o unutulmaz parçaları... Bir dönemin vazgeçilmezi, yıllanmış taş plaklar arşiv odalarından çıkıyor.



Meraklıları ve araştırmacılar yaklaşık 600 bin taş plağa internet üzerinden ulaşabilecek.



Çalışma sadece taş plaklar değil Milli Kütüphane Arşivi'nde yer alan birçok ses kaydı da web ortamına aktarılacak.



O kayıtlar arasında da çok sayıda ünlünün, geçmiş dönem başbakanlarının ve milletvekilerinin yaptıkları konuşmalar da var.