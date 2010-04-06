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Kültür-Sanat

Taş plaklar yakında internette

Milli Kütüphane Arşivi'ndeki yaklaşık 600 bin taş plağı internet ortamına taşınacak.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Yıllanmış taş plaklar arşiv odalarından çıkıyor. Milli Kütüphane arşivindeki yaklaşık 600 bin taş plağı internet ortamına taşıyacak. Yani meraklıları taş plakları gramofondan değil internetten dinleyebilecek. 

        
Zeki Müren, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve daha pek çoğunun o unutulmaz parçaları... Bir dönemin vazgeçilmezi, yıllanmış taş plaklar arşiv odalarından çıkıyor.


Meraklıları ve araştırmacılar yaklaşık 600 bin taş plağa internet üzerinden ulaşabilecek.


Çalışma sadece taş plaklar değil Milli Kütüphane Arşivi'nde yer alan birçok ses kaydı da web ortamına aktarılacak.


O kayıtlar arasında da çok sayıda ünlünün, geçmiş dönem başbakanlarının ve milletvekilerinin yaptıkları konuşmalar da var.

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