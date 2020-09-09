"Taş ocaklarının açılması için kedileri yakıp ormana salarak yangın çıkarıyorlar"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bazı orman yangınlarını kedilerin yakılarak çıkarıldığını söyledi. Beko, taş ocaklarının açılması için kedilerin üzerine benzin dökülerek yakıldığını ileri sürerek, "Daha sonra can çekişen kediler, ormana salınarak yangın çıkarıyor" iddiasında bulundu

İzmir'de birçok doğa tahribatında çalışmalar yürüten ve meclise soru önergeleri veren CHP'li Kani Beko, yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Cumhuriyet'e konuşan Beko, aynı anda meydana gelen orman yangınlarının tesadüf olmadığını ve taş ocaklarının açılması için kediler aracılığıyla çıkarıldığını söyledi.

CHP Milletvekili Kani Beko, söz konusu bilgiyi görüştüğü itfaiyecilerden edindiğini belirterek, "İtfaiye Daire Başkanı'nadan edindiğim bilgiye göre ormanlarda yangın çıkarmak için artık hayvanları kullanıyorlar. Kedilerin üzerine benzin dökerek yakıyorlar. Daha sonra can çekişen kediler, ormana salınarak yangın çıkarıyor" açıklamasında bulundu.

Çeşme Ildır'da çıkan yangınla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaşan Beko, söz konusu yerin imara açılacağını söyledi. Güral Porselen isimli şirketin yangından hemen sonra iş makinalarını getirdiğini ifade eden Beko şunları söyledi:

"Ildır'daki yangın 3-4 yerden başlatıldı. Yangının ardından bir baktık Güral Porselen'in iş makinaları yangının çıktığı yerde çalışma yapıyor. Buranın imara açılacağı biliniyordu. 4 yıl önce de 3 adet rüzgar gülü talebinde bulunulmuş. Bu yangınların tesadüfi çıktığını kesinlikle düşünmüyorum."