Taş ocağının açılmamasına referandum karar verdi

T24 - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Abdal Musa Türbesi yakınlarında taş ocağı açılıp açılmaması konusunda düzenlenen referandumdan "hayır" kararı çıktı. Referandumun ardından köylüler çıplak eylem yaparak protesto gösterisinde bulundu.





Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke köyünde, her yıl Abdal Musa Şenliklerinin yapıldığı ve Abdal Musa Türbesi'nin bulunduğu yerde taş ocağı açılacağını öğrenen köylülerin ve Antalya ve civar köylerden yüzlerce kişinin katılımıyla ''taş ocağı açılıp açılmaması'' konusunda bugün bir referandum düzenlendi. Referandumda Tekke köyü yakınlarında taş ocağı açılmaması yönünde ''hayır'' kararı çıktı. Referandum sonuçları Elmalı Kaymakamlığı'na verilecek.





Referandumun ardından Bergama köylüleriyle yaptıkları eylemlerle adını duyuran Oktay Konyar'ın da aralarında olduğu bine yakın köylünün katıldığı bir eylem yapıldı.





Abdal Musa Kültür Merkezi'nde bir araya gelen köylüler, önce eylem için hazırlık yaptı. Ardından erkekler üzerlerindeki giysileri çıkararak taş ocağı ruhsatı verilen Dur Dağı'na doğru yürümek istedi. Köylüleri jandarma engellemeye çalıştı.





Burada bir konuşma yapan Konyar, Türkiye'nin birçok bölgesinde rant için her şeyin yağmalandığını ve sıranın inançlara geldiğini savunarak, taş ocağının Abdal Musa Dergahı'na saldırı olduğunu öne sürdü.





Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Hakverdi Çelik ise Abdal Musa'nın üçüncü büyük Alevi önderi olduğunu ifade ederek, ''Burası taş ocağı değil, Abdal Musa Ocağı'dır'' dedi.





Tekke Köyü Muhtarı Mustafa Çalhan da, Tekke Köyü'nün Hacı Bektaş-i Veli'den sonra gelen önemli bir dergâh olduğunu belirterek taş ocağı ruhsatının iptal edilmesini istedi.





Abdal Musa'nın türbesinin hemen yanı başındaki alanda taş ocağı için ruhsat alan maden şirketinin yol ve şantiye kurma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Köylüler, Tekke köyünde taş ocağının çalışmasını engellemeye kararlı olduklarını söylediler.