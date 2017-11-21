Taş ocağından evin odasına kaya parçası düştü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere mahallesi yakınında faaliyet gösteren taş ocağında dinamit patlatılması nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşıyor. Dünkü patlamada dağdan fırlayan bir kaya parçası, mahalle sakinlerinden Huriye Turan\'ın evinin kiremitlerini kırıp, çatıyı deldikten sonra odaya düştü. Muhtar Murat Efe, halkın can güvenliğinin olmadığını, köye taş yağarken hiçbir yetkilinin ilgilenmediğini, tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının evlerin yakınına kadar düştüğü söyledi.

Aşağıdağdere Mahallesi\'nin yaklaşık 400 metre yakınındaki Kelkaya Dağı\'nda özel bir şirkete ait kalker taşı ve agrega ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılıyor. Mahalle sakinleri çalışmalar sırasında tedirginlik yaşarken, son olarak dünkü patlamada dağdan fırlayan bir kaya parçası, Huriye Turan\'ın evinin kiremitlerini parçalayarak çatıyı deldi ve odaya düştü. Olay sırasında evinin alt katında bulunan Turan, gürültüyle birlikte üst kata koştu. Çatının delindiğini ve taş parçasını gören Turan, durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.

Kaya parçası düşerken odada kimsenin bulunmadığını belirten Huriye Turan, \"Sürekli patlamalar oluyor. Çok gürültülüydü, bir anda üst kattan ses geldi, baktığımda çatının delindiğini ve taşı gördüm. Evde patlamalar nedeniyle yarıklar oluşuyor. Sürekli taş parçaları geliyor, bu taş bir insanın üzerine düşse öldürür. Evlerimize taş yağıyor, artık buna bir çare bulsunlar\" dedi.

Mahallede yaşayan İbrahim Sarıtaş da patlamalar nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının mahalleyi tehdit ettiğini, evlerin yakınına kadar düştüğünü söyledi. Mahalle Muhtarı Murat Efe ise son iki yılda yüzlerce kilo ağırlığındaki dev kayaların evlerin birkaç metre yakınına ve taş ocağı tehlikesi yüzünden köylülerin artık kullanmadığı futbol sahasına düştüğünü kaydetti.

\'BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREK?\'

Mahallede yıllardır taş ocağı yüzünden huzur kalmadığını belirten Muhtar Efe, \"Bu sorunun çözülmesi için illaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Mahallemize taş yağıyor, hiçbir yetkili ilgilenmiyor. Patlamalar yüzünden mahalle halkının can güvenliği tehdit altında. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları evlerin birkaç metre yakınına kadar düşüyor. Biraz daha gitse, 5-6 evi yıkar, insanlar ölebilir. Yetkili yerlere durumu defalarca bildirdik ama hiçbir sonuç alamadık\" diye konuştu.



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