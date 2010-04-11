'Taş ocağında tombala'nın cezası 143 lira

T24 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kiraladığı taş ocağını tombala oynama merkezine dönüştüren zanlının bazı müşterileri özel servislerle taş ocağına taşıdığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Yurtbey Mahallesi'ndeki bir taş ocağında kurulan sistemle kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda 8'i kadın 70 kişi tombala oynarken yakalandı.
Gözaltına alınanlardan 24 yaşındaki Mahmut A'nın taş ocağını kiralayarak tombala oynattığı belirlendi.
Tombala makinesi, tombala kartları ve pullara el koyan jandarma ekipleri, gözaltına alınanlara 143'er lira idari para cezası kesti.
Atıl taş ocağındaki bir atölyede çadır kurup oyun salonuna dönüştüren zanlının bazı müşterileri özel servislerle taş ocağına taşıdığı belirlendi.