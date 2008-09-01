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Yaşam

Taş ocağında patlama

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde taş ocağı sahasında yerleştirilen dinamit lokumlarından birinin kontrolsüz patlaması sonucu bir kişi öldü

01 Eylül 2008 03:00

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde taş ocağı sahasında yerleştirilen dinamit lokumlarından birinin kontrolsüz patlaması sonucu, 2 ateşleyiciden biri öldü diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koyunağılı köyünde bir firmada belgeli ateşleyici olarak görev yapan İlhami Yüksel ile İbrahim Arslan, ocak sahasında açtıkları 40 noktaya yerleştirdikleri dinamitleri kontrol ederken son noktadaki dinamit lokumu patladı.

Patlamada İbrahim Arslan olay yerinde öldü. Ağır yaralanan İlhami Yüksel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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