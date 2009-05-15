T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Taş ocağında kaza: 2 ölü

15 Mayıs 2009 18:06

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir firmaya ait taş ocağında Halil Demirtaş'ın kullandığı iş makinesi, manevra sırasında uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, iş makinesinde bulunan işçiler Süleyman Tokgöz ile Ali Gündüz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan iş makinesi operatörü Halil Demirtaş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24