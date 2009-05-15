Taş ocağında kaza: 2 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir firmaya ait taş ocağında Halil Demirtaş'ın kullandığı iş makinesi, manevra sırasında uçurumdan yuvarlandı.



Kazada, iş makinesinde bulunan işçiler Süleyman Tokgöz ile Ali Gündüz olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan iş makinesi operatörü Halil Demirtaş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

