Taş ocağına bırakılan yavru köpekleri barınağa kavuşturdular

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de bir taş ocağı içerisine bırakılan ve derme çatma kulübelerde bakılmaya çalışılan sayıları 50\'yi bulan yavru köpekler için hayvan severler harekete geçti. Rize Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortaklaşa çalışan hayvan severler, taş ocağındaki yavru köpekler için yeni barınaklar yapılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Zincirliköprü köyünde eski bir taş ocağı içerisinde yavru sokak köpeklerine sahip çıkan Rize Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (RİHAYKO) üyesi Ayşe Gavremoğlu, Behice Yasemin Tuzcu ve Rukiye Yıldırtan, lokanta ve restoranlardan topladığı atık yemeklerle yavruları beslemeye başladı. Kısa sürede çevreden bazı vatandaşlar da, köy ve mahallelerden topladıkları yavru köpekleri bu alana bırakıp gitmeye başladı. Böylelikle taş ocağı kısa sürede yavru köpeklerle doldu, köpek sayısı 50\'yi aştı.

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Taş ocağında bakılan köpekler için modern bir barınak oluşturmaya çalışan hayvanseverler, yavrulara yiyecek taşıdı, barınak yapımı için kampanya başlattı. Kısa sürede yankı bulan kampanyada hayvanseverler köpeklere kuru mama alınması ve kulübe yapılması için maddi yardım ulaştırdı. Rize Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü de, taş ocağı alanındaki köpekler için modern bir barınak yapımı için çalışma başlattı.

BARINAKLARINA KAVUŞTULAR

Girişimler sonucu Rize Belediyesi\'nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yanında yeni bir barınak oluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan kulübelerin konulduğu barınağa alınan yavru köpekler burada bakılıyor. Hayvan severlerin yakından ilgilendiği yavru köpekler için Rize Belediyesi ekipleri de seferber oldu.

Hayvan sever Behice Yasemin Tuzcu, taş ocağında kötü şartlarda barınan hayvanları belediyenin rehabilitasyon merkezi yanına taşıdıklarını belirterek yavru köpeklerin burada bakımının yapılacağını söyledi. Tuzcu, şöyle dedi:

\"Her barınakta olduğu gibi burada da hastalık oluyor. Bu hastalıklar kolaylıkla birbirine bulaşıp ölebiliyorlar. Belediye yardımcı oluyor ama bu hayvanların bakımı iyice olması lazım. İlk gelen hayvanların ayrı bir yere alınması gerekiyor. Bizde elimizden geldiğince buraya düşmeden alıp bakıp sahiplendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha gayret etmemiz lazım. Rize’de yeni temeli atılan büyük bir barınak yapma çabaları var. İnşallah yakın zamanda biteceğini umut ediyoruz.\"

Rukiye Yıldırtan da belediyenin kendilerine çok yardımcı olduğunu ancak imkanların yeterli olmadığını belirterek \"Gönüllü sayımız az. Halkın bilinçlendirilmesi adına projeler gerçekleştirilebilir. Hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız\" ifadelerini kullandı.

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