Taş Medrese'de ney kursu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'daki tarihi Taş Medrese Kurs Merkezi\'nde açılan ney kursu yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar\'ın tarihi mekanlarından biri olan ve Afyonkarahisar Belediyesi\'ne bağlı Taş Medrese Kurs Merkezi\'nde, ney kursu veriliyor. Eğitmenler eşliğinde ney öğrenmek isteyen 14 kursiyer medrese içerisinde ney üfleyerek hem öğreniyor hem de manevi huzur buluyor.

\'NEY ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR\'

Taş Medrese\'de kendilerine ayrılan bölümde kursiyerlere ney eğitimi vermeye çalıştıklarını söyleyen Yunus İnanç, ilk dersin ney hakkında bilgiler vermek ve neden yapıldığını anlatmak olduğunu ifade etti. İnanç, \"Ney üç bölümden oluşur. Parazvaneler, kamış ve baş pare dediğimiz üç bölgeden oluşur. Neyin Mevlevi felsefesindeki yeri de çok önemli. Özellikle Afyonumuz Konya\'dan sonra gelen merkezlerden biri\" dedi.

\'EĞİTİMLER 3 AY SÜRÜYOR\'

Ney eğitimi almak için 14 kursiyerin eğitimlere katıldığını anlatan Yunus İnanç, \"Ney eğitimlerimiz 3 ay sürecek. Bu kursta özellikle neyi tanıtıyoruz. Sonrasında nota bilgisini, yani notaların ney üzerindeki tutuş pozisyonları gibi konuları anlatıyoruz. Sonra teorik uygulamanın ardından uygulamada da bu sesleri çalmaya çalışıyoruz. Ardından bildiğimiz basit eserlerle pekiştirip Mevlevihane\'deki eserlere geçmeye çalışıyoruz. Vaktimiz el verdikçe kursiyerlerimizle birebir ilgilenmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'NEY ÇALARKEN MANEVİ HUZUR BULUYORUM\'

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Munise Köstekli, küçük yaştan itibaren neye ilgisi olduğunu söyledi. Köstekli, \"Hocamızı daha önceden tanıyordum. Burada kurs açtığını duyduğumda katılmak istedim. Ney beni hüzünlüyken mutlu ediyor. Daha sonra her şekilde beni rahatlatıyor. Manevi huzur buluyorum\" dedi.

\'ÇOCUKLARIMA DA TAVSİYE EDECEĞİM\'

Kursa katılan 3 çocuk annesi Fatma Çelebi, eşinden esinlenerek ney öğrenmek istediğini aktardı. Çelebi, \"Burada ney öğrenirken hocalarım gibi çalmayı çok istiyorum. O heves var içimde. İnşallah onlar gibi çalarım. Çocuklarımın da ney öğrenmesini istiyorum. Çok zor bir enstrüman. Ses çıkarırken zorlandık. Ama nota da öğrenirsek ve hocalarım gibi çalarsam ne mutlu bana\" diye konuştu.

\'NEY BAĞIMLILIK GİBİ BİR ŞEY\'

Kamuda görev yapan İrfan Öztürk de neyin kendisinde bağımlılık yaptığını kaydetti. Öztürk, şöyle dedi:

\"Ney öncelikle insana huzur veriyor. Öğrendikçe ve ilerledikçe huzur buluyorsunuz. Özellikle kendiniz çaldığınızda. Uzun süredir ney öğrenmek istiyordum. Fakat gerçekten zor bir enstrüman. Yunus hocamız beni teşvik etti. Bu kursa başladık. Benim ortaokuldan beri öğrenmek istediğim bir şeydi. Fakat fırsat bulamadım veya fırsat buldum devam edemedim. İnşallah Yunus hocamın sayesinde bu sefer ilerletmeyi düşünüyoruz. Ney bağımlılık gibi bir şey. Ney çalmaya başlıyorsunuz. Bir yerde zor olduğu için sıkılma geliyor. Bırakıyorum kenara 2 veya 3 gün bakmıyorum ve yapamıyorum diyorum. Daha sonra onu alıp üfleme ihtiyacı hissediyorum. Böyle ney krizi mi geliyor bilmiyorum. Onu üfledikten sonra rahatlıyorum.\"



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