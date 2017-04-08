Taş, Martı, Aşk Bitti, Manifesto; İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde bugün (9 Nisan 2017) “Altın Lale Ulusal Yarışma”da yer alan "Taş" da gösterime giriyor. Festivalde bugün, Ulusal Altın Lale için raışcak "Martı" da dâhil toplam 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

"Taş"ın, yönetmeni Orhan Eskiköy’ün katılımıyla gerçekleştirilecek ilk gösterimi, Atlas Sineması'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Jale Arıkan, Muhammet Uzuner, Ahmet Varlı ve Beste Kökdemir'in oynadığı filmin görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi üstleniyor.

Bugün yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

Dünyamın Merkezi / Center of My World

“Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan Manifesto, 11.00’de Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Julian Rosefeldt’in katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Aşk Bitti, 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Mert Kaya’nın katılımıyla;

“Altın Lale Ulusal Yarışma”da yer alan Taş, 13.30’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Orhan Eskiköy’ün katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Sessizliğin Kardeşleri, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Taylan Mintaş’ın katılımıyla;

“Cinemania” bölümünde yer alan Baba, 16.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde Altyazı Dergisi yazarlarının katılımıyla;

“Altın Lale Ulusal Yarışma”da yer alan Martı, 19.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Erkan Tunç’un katılımıyla;

“NTV Belgesel Kuşağı” bölümünde yer alan Taşınma Sanatı, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Liliana Marinho de Sousa’nın katılımıyla;

“Cinemania” bölümünde yer alan O da Beni Seviyor, 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda filmin yönetmeni Barış Pirhasan’ın katılımıyla;

“Nerdesin Aşkım?” bölümünde yer alan Dünyamın Merkezi, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de filmin yönetmeni Jakob M. Erwa’nın katılımıyla;

“Yeni Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Göçebe, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Emir Mavitan’ın katılımıyla gösterilecek.

Köprüde Buluşmalar devam ediyor…

Köprüde Buluşmalar kapsamında bugün gerçekleşecek konuşmalar, “Yeni Bir Anlatım Yöntemi, Yeni Sorular” başlıklı oturumla başlayacak. Müge Özen moderatörlüğünde ve 14.00-15.30 arasında gerçekleşecek oturuma Beyza Boyacıoğlu, Cihan Aslı Filiz ve Turhan Yiğitbaşı katılacak.

14.30-15.30 aralığında gerçekleşecek “Televizyon Ortak Yapımları” başlıklı bir diğer konuşmada ise ARTE Genel Müdür Yardımcısı Remi Burah ve yapımcı Cedomir Kolar bir araya gelecek.

Bu iki etkinliği takiben, saat 15.45’te “İzleyiciyle İlk Buluşma: Fragman” başlıklı oturum başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek oturuma yönetmen Benjamin Mirguet, Paz Film Ajansı’ndan İmre Tezel ve dijital pazarlama uzmanı Nihan Katipoğlu katılacak.

Saat 16.00’da başlayacak “Belgeselde Sosyal Temalar: Tereciye Tere Satmak ya da İzleyici Gibi Düşünmek” başlıklı oturumda ise yönetmen Carlos Hagerman görüş ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Günün son etkinliği ise saat 17.30’da başlayacak ve MAD Solutions Eş Kurucusu Alaa Karkouti’nin konuşacağı “MAD Solutions ve Arap Sinema Merkezi: Arap Film Endüstrisinin Geleceği” başlıklı oturum olacak.

Konuşmaların tümü Soho House’da gerçekleşecek. Rezervasyon için tıklayın:

https://www.kweekweek.com/meetingsonthebridge