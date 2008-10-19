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Bilim / Teknoloji

Taş devri insanı esrarkeş çıktı!

Bilim insanları, taş devri insanının da uyuşturucu kullandığını keşfetti.

19 Ekim 2008 03:00

Bilim insanları, taş devri insanının da uyuşturucu kullandığını keşfetti.Eski çağlarda uyuşturucu kullanıldığını tahmin eden, ancak kanıt bulamayan araştırmacılar, şimdi uyuşturucunun tarih öncesinde kullanıldığı görüşünde.

London College'den Quetta Kaye ve Kuzey Carolina Üniversitesinden arkeolog Scott Fitzpatrick, Karayipler adalarından Carriacou'da yaptıkları araştırmada, Güney Amerikalı kabilelere ait seramik kaseler ile esrar dumanını ya da tozunu burundan çekmeye yarayan tüpler buldu.

M.Ö. 100 ila 400 yıllarına ait olduğu tahmin edilen bu malzemenin Karayipler'deki diğer adalara da taşındığı ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu dönemde kullanılan uyuşturucunun, tropik bir Amerikan ağacı olan "piptadenia peregrina"nın tohumundan yapılan "cohoba" olduğunu tahmin ediyor.

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