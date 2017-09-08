Taş çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta taş ocağında çalışan 48 yaşındaki Mehmet Yılmaz, düştüğü çukurda üzerine dökülen çakılların altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi\'ne bağlı Çakallı Mahallesi\'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü Mehmet Yılmaz, getirdiği çakılları kum makinesine döktü. Daha sonra araçtan inen Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki çakılların döküldüğü çukura düştü. Makineden çukura çakılların dökülmesi devam ettiği için Yılmaz taşların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının sonunda Mehmet Yılmaz\'ın cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz\'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

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