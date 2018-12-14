Taş Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYET tarihinde taştan inşa edilen ilk cami olan Taş Camii\'nin yapımı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Aralık Pazar günü açılışını yapacağı cami, Esenler’de aynı bölgede bulunan bir teneke caminin yerine inşa edildi.

El işçiliği yapılan cami Cumhuriyet tarihinin ilk taş camii olarak ön plana çıkıyor. Yapımında hiç beton kullanılmayan ve 20 milyon liraya mal olan camiyi 16 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açması bekleniyor.

“TENEKE CAMİNİN YERİNE YAPILDI”

\"Bu caminin çok önemli bir hikayesi var\" diyerek sözlerine başlayan Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bu cami sokak girişinde yer alan ve teneke ile inşa edilmiş caminin yerine yapıldı. Cumhuriyet tarihinde taş camiler var ama yüzde yüz taştan yapılan bir cami yok. Buranın yüzde yüzü taş ile yapıldı. Hiç beton kullanılmadı. Yaklaşık bin 500 kişilik olan bu caminin en önemli temel özelliği taşla ve el işçiliği ile yapılmış olması. Burada 170 ton kurşun, 2 bin 300 metreküp taş kullanılmış.”

\"100 BİN METREKARELİK BİR MEYDAN İNŞA EDİLİYOR\"

Caminin geleneksel mimariden örnekler taşıdığını ifade eden Başkan Göksu, \"Burası ayrıca merkezi bir çekim alanı olarak tasarlandı. Caminin önünde 100 bin metrekarelik bir meydan ve çocuk sokakları, bilim parkı da inşa ediliyor. Aynı zamanda Esenler için de yeni bir meydan olarak burayı kurguluyoruz\" dedi.

HAK Vakfı\'nın caminin yapımında önemli desteğinin olduğunun vurgulayan Başkan Göksu, \"Biz de belediye olarak ciddi destekler sağladık. Bu camimizin yerini bağışlayan hayırsever vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Cami derneklerimize de çok teşekkür ediyoruz ve herkes caminin yapımında el birliğiyle destek verdi\" diye konuştu.

\"MAALİYETİ ÇOK YÜKSEK\"

Başkan Göksu, \"Taş camilerin maliyetleri çok yüksek. Beton ile yapılan bir cami 1 liraya mal oluyorsa burası 4 liraya mal oluyor. Çalışacak ustalar bulmak da zor. Taş camilerin statiğini ve diğer tasarımlarını yapmak da kolay değil\" dedi.