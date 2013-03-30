'Taş atma'ya 10 yıl hapis

Batman’da BDP İl Teşkilatında yöneticilik yapmış olan 57 yaşındaki M.Şirin Arı, toplumsal bir olayda taş attığı gereçesiyle Diyarbakır 5 nolu Özel Yetkili Mahkeme tarafından, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9 Şubat 2012 tarihinde Batman’da toplumsal bir olayda taş attığı gerekçesiyle bir yıl 2 aydır Batman M tipi cezaevinde tutuklu olan BDP eski yöneticisi 57 yaşındaki evli ve 9 çocuk babası M.Şirin Arı’ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Önceki gün Diyarbakır 5 nolu Özel Yetkili Mahkemedeki duruşmada hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası verilen Arı’nın avukatı Rıdvan Eroğlu, cezanın en üst sınırdan verildiğini belirtti.

Batman Turgut Özal Bulvarı Çömçe lokantası bitişiğinde yıllardır esnaflık yapan Recep Arı ise babasına verilen ceza hakkında “Ne avukatımız ne de birçok hukukçu bu cezaya inanmak istemedi. Oysa o tarihte yaşanan o toplumsal olayda, çocukların taş atmaması için çaba sarf eden ve yaşlı bir insana yardım ederken çekilen bir fotoğraf karesi insanlara yardımseverliğiyle bilinen babama, böyle bir cezanın verilmesine halen inanmış değiliz. Bu süreçte güzel şeylerin olmasını beklerken böyle bir ceza karşısında şoktayız” dedi