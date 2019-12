Diyarbakır Valiliği, toplumsal olaylarda polise taş atan çocukları provokatörlerden ve uyuşturucu madde gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için 1 milyon YTL'lik dev bir sosyal proje başlattı.



Diyarbakır Valiliği, toplumsal olaylarda polise taş atan çocukları provokatörlerden ve uyuşturucu madde gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için 1 milyon YTL'lik dev bir sosyal proje başlattı. Projede 10-18 yaş arası yaklaşık 50 bin çocuk, badminton, futbol ve güreş gibi spor dallarında eğitilecek.



Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Birimi'ne ulaşan 342 projeden 53'ü Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından kabul edildi.



Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı çerçevesinde başlatılan sosyal projelerin en dikkat çekicisi ise Diyarbakır Valiliği'nin hazırladığı 'Taş Atma Gol At' projesi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen proje kapsamında 10-18 yaş arası yaklaşık 50 bin genç ve çocuk, badminton, futbol, basketbol, güreş, tenis, voleybol ve çim hokeyi gibi 10 spor dalında eğitilecek. 1 milyon YTL'lik dev sosyal proje kapsamında işsiz 80 antrenöre iş imkanı sağlanacağı gibi, kent merkezlerinde çıkan toplumsal olaylarda güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen çocukları provokatörlerin korumak hedefleniyor.



Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Yeşilbaş, "Bu proje kapsamında gençlerimizi sporla tanıştırıp profesyonelliğe geçmelerini sağlayacağız. En önemlisi onları zararlı oluşum ve alışkanlıklardan uzak tutacağız" dedi.



Alt yapısı hazırlanan 'Taş Atma Gol At' projesi kapsamında 10 farklı spor dalı ile tanışacak olan çocuk ve gençler uzman spor eğitmenlerinden ders alacak.



GAP kapsamındaki 9 ilde yeni bir sosyal destek uygulaması başlatan AKP hükümetinin sosyal bütünleşmenin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlı 398 projesi için yıl sonuna kadar 42 milyon YTL harcanacak. Projeler ve bütçenin illere göre dağılımı şöyle:



"Adıyaman: 90 proje, 4 milyon YTL, Batman: 42 proje, 6.5 milyon YTL, Diyarbakır: 53 proje, 7 milyon YTL, Gaziantep: 37 proje, 3 milyon YTL, Kilis: 31 proje, 2.5 milyon YTL, Mardin: 34 proje, 3 milyon YTL, Siirt: 34 proje, 3 milyon YTL, Şanlıurfa: 67 proje, 8 milyon YTL ve Şırnak: 10 proje, 5 milyon YTL."



Diyarbakır'da başlatılan Sosyal Destek Programı (SODES) hakkında bilgi veren Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Mehmet Yeşilbaş, 7 milyon YTL değerinde 53 projenin kabul gördüğünü ve önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini söyledi. Devlet-toplum ve birey ilişkilerinin, temel haklar ve özgürlükler ile sorumlulukların temel alındığı yeni ve çağdaş bir dünyada yaşandığını ifade eden Yeşilbaş şunları söyledi:



"Birimin en önemli misyonu, kentimiz Diyarbakır'da devlet-toplum-birey ilişkilerinin çok boyutlu yapısı ve niteliği içinde başta sivil toplum örgütleri ve hükümet dışı organizasyonlar olmak üzere kamunun ve sivil alanın her kesiminde yer alan aktörleri ortak paydada birleştirmektir."