-''TAŞ ATIYORLARDI'', ŞİMDİ ŞEHİT OLMAK İSTİYORLAR ADANA (A.A) - 30.08.2010 - Adana'da, polise taş atmak da dahil, çeşitli suçlara karışan çocukların rehabilitesi için yürütülen projeler kapsamında 120 çocuk, Çanakkale gezisine gitti. Şehitlikten etkilenen gençler, şehit olmayı istediklerini belirttiler. Adana'da, Valilik ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ''Umut Yıldızı Projesi'' kapsamında, suça karışan çocukların topluma kazandırılarak, meslek sahibi olması hedeflenen ''Yaşam Koçluğu Projesi'' ile Çanakkale'ye giden 120 öğrenci, 20 öğretmen ve 11 polis, Adana'ya döndü. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme (MEKSA) Vakfı ve Çocuk Şube Müdürlüğünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen projenin başkanı Elif Alper Delice, MEKSA tesislerindeki karşılama töreninde yaptığı açıklamada, 18 saatlik yolculuğun ardından, Çanakkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kampına yerleştiklerini kaydetti. Gezi boyunca öğrencilerin, Çanakkale'deki tarihi değerleri gördüklerini ve rehberlik eden bir polisin anlatımıyla, bilgi sahibi oldukları belirten Delice, şöyle devam etti: ''Birçok öğrencimiz ilk defa feribota bindi, 11 metre karelik bir otobüsün içinde güzel paylaşımlar yaşadılar, bir odayı arkadaşlarıyla paylaştılar, birbirlerine misafir oldular. Vatan ve millet sevgisinin aşılanmasının gerektiği bir dönemdeyiz. Biz ırk, din, dil fark etmeksizin, bu topraklarda yaşayan hepimiz, tek bir şey için varız. Bugünlerde bunu daha çok ön plana çıkartmayı istedik. Öğrencilerimiz zaten Çanakkale'ye gitmeyi talep etmişlerdi. Valimiz ve Emniyet Müdürümüzün oluruyla gittik. Yorucu ama, çok katkı sağlayan bir yolculuktu. Bundan dolayı çok gururluyuz.'' Geziye katılan öğrencilerden Rıdvan Öner, gezide Anadolu halkının Çanakkale'de yaptığı savaşı ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gördüklerini ifade ederek, ''Vatanımızda yaşananları, şehitlerimizi gördük. Ne şartlarda ve zorluklarda düşmanı yendiğimizi gördük. Şehitliği görünce, ben de şehit olmayı istedim'' dedi. Sedef Dokuyan ise Adana Valisi İlhan Atış ve Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez ile kendilerine eşlik eden polislere ve öğretmenlere teşekkür ederek, ''Çanakkale'de geçmişimizde bu topraklar için çok şehit verdik. Bunun anlamını görmek, önemini kavramak için gittik. Şehitlikte bir çok arkadaşımız şehit dedelerini, büyük babalarını gördü. Büyük bir duygu patlaması yaşadılar. Bir yandan da mutlu olduk'' diye konuştu. Rıza Uludağ da yolculuk boyunca kardeşliği, sevgiyi ve arkadaşlığı öğrendiklerini belirterek, ''40 saati bir otobüste geçirmek çok farklıydı. Şehitlikte ise tüylerim diken diken oldu''dedi.