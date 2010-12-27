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TAŞ ATILARAK DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ 130 BİN LİRA ÇALINDI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

27 Aralık 2010 21:11

-TAŞ ATILARAK DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ 130 BİN LİRA ÇALINDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 27.12.2010 - Kahramanmaraş'ta, taş atılarak durdurulan otomobildeki 130 bin lira çalındığı ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, kentteki bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Ali Büyükköse, şirketinin Trabzon Bulvarı'ndaki bir bankadaki hesabından 130 bin lira çekti. Bankadan çıkıp şirkete gittiği sırada Ali Büyükköse'nin otomobiline taş atıldı. Taşın otomobiline isabet etmesi üzerine aracını durduran Büyükköse'ye yaklaşan bir genç, sokağı göstererek ''abi taşı şu taraftan attılar'' dedi. Büyükköse taşın atıldığı sokağı kontrol ettiği sırada henüz kimliği bilinmeyen genç, otomobilin içindeki 130 bin lirayı alarak kaçtı. Büyükköse'nin bir süre kovaladığı genç, kaçmayı başardı. Büyükköse'nin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, otomobilden parmak izi aldı, MOBESE kayıtlarını incelemeye başladı. Polisin 18-19 yaşında olduğu tahmin edilen genci yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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