Taş atarak dünya ikincisi oldu

T24 -



Diyarbakır'da 10 çocuklu ailenin en küçüğü olan ve okuldan arta kalan zamanını aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparak geçiren Mahsum Çelik (16), Polonya'da düzenlenen Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nda, disk atmada ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.





Çelik, elde ettiği başarıda dağlarda hayvan otlatırken, yerde bulduğu taşları atarak yaptığı çalışmaların yararını gördüğünü söyledi.





Adana Atletizm Eğitim Merkezi'nde 2 yıldır yatılı olarak kalan ve çalışmalarını antrenörü Yavuz Lavkor nezaretinde sürdüren Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora Diyarbakır'da yatılı ilköğretim okulunda beden eğitimi öğretmeni aracılığıyla başladığını söyledi.





O dönemler okul takımına seçildiğini ve atmalar branşında yetenekli olduğunun fark edildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:





''Babam çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Maddi durumumuz iyi olmadığı için küçük yaşlardan bu yana köyde çobanlık yaparak kazandığım parayla aile bütçesine katkı sağlıyordum. Yatılı okula başladıktan sonra hafta içi okulda kalıyor, hafta sonu ise köye dönerek yine çobanlık yapıyordum. Diyarbakır'daki yatılı okul takımında katıldığım ilk şampiyonada gülle atmada Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra spordaki yeteneğimden ve derslerimdeki başarımdan dolayı 2009 yılında Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Eğitim Merkezinde yatılı olarak kalma hakkı kazandım.''

Adana'da hem eğitimini hem de çok sevdiği disk atma sporunu en iyi şekilde sürdürdüğünü anlatan Çelik, geçen yıl katıldığı 16 Yaş Altı Ferdi Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Türkiye şampiyonu olunca spora olan ilgisinin ve isteğinin iyice arttığını kaydetti.





Çelik, 18-23 Haziran tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapılan, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katıldığını belirterek, burada disk atmada yıldızlar kategorisinde 50.11 atarak dünya ikinciliği elde ettiğini kaydetti. Çelik ayrıca, bayrak yarışında ise takım halinde yine dünya ikincisi olduklarını bildirdi.







Dağda taş atarak antreman yaptı





Hayvan otlatırken dağlarda eline geçirdiği taşları uzağa atmaya çalışarak kollarını güçlendiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:





''Diyarbakır'da okul takımında iken hafta sonları merkeze bağlı Övündüler köyündeki evimize gidiyordum. Hayvan otlatırken çok boş zamanım oluyordu. Koyunlar yayılırken ben de antrenmanlarımı aksatmamak için taşlarla çalışmalar yapıyordum. Beni gören köylüler 'Eşrefin oğlu şehre gitti delirdi' diyorlardı ama şimdi herkes bana saygı duyuyor, tebrik ediyor. İnşallah daha da başarılı olacağım. Elde ettiğim dünya ikinciliğinde çobanlık yaparken taşlarla çalışmamın çok faydasını gördüm.''







Daha başarılı olmak için çalışacağım





Çalışmalarını aksatmadan düzenli bir şekilde sürdürdüğünü belirten Çelik, 13 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katılacağını, buradan iyi bir derece ile dönmek istediğini ifade etti.





En büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu anlatan Çelik, ''Tüm eğitim masraflarımı Federasyon karşılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bana büyük destek veriyor. Bana güvenenleri utandırmayacağım, kendimi daha da geliştirip olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum'' diye konuştu.





Disk atma dünya şampiyonlarından Estonyalı Gerd Kanter'i örnek aldığını belirten Çelik, antrenmanlarını Gerd Kanter'in videolarını izleyerek yaptığını ifade etti.





