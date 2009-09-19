'Taş atan çocuklar'dan mektup var

Polise taş attıkları gerekçesiyle haklarında değişen hapis cezaları istenen çocuklar Ramazan Bayramı'nı cezaevinde karşılıyor.

Cezaevinde geçirdikleri ilk bayramda büyüklerine, İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi aracılığıyla bayram mektupları gönderen çocukların yazdıkları şöyle:

E.K. (16)



Okulumu özlüyorum

1 yıldır içerdeyim. Kızıltepe'de tutuklandım. Orta ikide okul bırakmıştım, babama yadım ediyordum. Çıkarsam okula devam edeceğim. Burada sıkılıyorum. Dışarıda olsa çalışırdım. Babamın durumu iyi değildi. Hep mahkemelere gidiyorum ama hep geri geliyorum. Ailemi özledim.

P.İ (16) 7 aydır tutuklu:

Bayram geliyor ama...

Cizdere taş atmışım diye tutuklandım. Okulum açılıyor belki bizi bırakırlar dişe düşünmüştüm. Ancak yine ertelendi. Lise 3 öğrencisiydim. 7 aydır içerdeyim. Evden tasdiknamemi istedim. buradan açık öğretime kaydolacağız. sadece polislerin ifadeleri üzerine suçlanıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.

Hem hasta hem tutuklular

İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi, taş attıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklarla ilgili rapor hazırladı:

Mardin Kapalı E Tipi Cezaevi'nde halen 24 çocuk tutuklu olup bunlardan 8'i hükmen tutukludurlar. Mardin ilinde 2008 yılında toplan 49 çocuk hakkında işlem yapılmıştır. 2009 yılı ilk yarısında ise 52 çocuk hakkında işlem yapılmıştır.

Hasta tutuklular

T.İ (15): Halen mardin cezaevinde bulunmakta olup 2 aydır boğazında ciddi şişkinlik bulunmaktadır. 2 aydır Diyarbakır hastahanelerine sevk edilmeyi bekilyor.

S.Ö (16): Astım hastası, sadece oksijen solumak için tüp veriliyor. Diğer ilaçlar verilmiyor.

Cezaevinde fiziki şartlar

Mardin Cezaevi'nde TMK mağduru 24 çocuk bulunmakta olup 2 ayrı koğuşta kalıyor. Yakın zamanda iki koğuş birleştirilip tek koğuşa indirilecek. Mardin Cezaevi'nin kötü koşulları çocuklar için geçerli olup kurum doktoru olmadığından hastalandıklarında tedavi olamıyorlar.