Taş atan çocuklar için Taksim'de açlık grevi

T24- Taş atan çocuklara yönelik yasal değişiklik konusunda Meclis'in net bir takvim vermemesi, demokratik kitle örgütlerini harekete geçirdi.



Değişikliğin temmuz ayında Meclis tatile girmeden çıkarılmasını isteyen sivil toplum örgütleri, yapacakları eylemlerle hükümeti hızlı davranmaya zorlayacak. Bu amaçla Terörle Mücadele Kanunu mağduru çocukların bulunduğu 32 ilden TBMM'ye yürüyüşler düzenlenecek. Taksim'de yapılacak temsilî açlık grevine ise aralarında Noam Chomsky, Slavoj Zizek ve Immanuel Wallerstein gibi dünyaca ünlü edebiyatçı, yazar ve entelektüellerin de bulunduğu çok sayıda isim katılacak. Uluslararası örgütlerin ve parlamentoların dikkatini Türkiye'ye çekmek için Meclis önünde de bir oturma eylemi planlanıyor. İkazlarının sadece hükümete olmadığının altını çizen sivil toplum temsilcileri, CHP, MHP ve BDP'ye de yönelik olacağını vurguluyor.





TMK mağduru çocuklar için süreç, geçtiğimiz yıl içinde 3 maddelik yasa değişikliğinin 'torba yasa' içinde Meclis'e gelmesiyle başladı. Bu değişikliklere itiraz eden sivil toplum örgütü temsilcileri ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek 8 maddeden oluşan kapsamlı bir değişiklik talebinde bulundu. Başbakan da, AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ı bu tasarıyı hazırlamakla, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da takip etmekle görevlendirdi. Bozdağ, yaptığı çalışmalar sonucu tasarının mayıs ayı sonunda Meclis'ten çıkacağını kamuoyuna açıkladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, "Bu yasa çıkmadan Meclis tatile girmeyecek." yönünde bilgi verdi. Bu konudaki olumlu hava TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, "Haziran ayının yoğunluğu içinde bu işin yeni döneme kaldığı gerçeğe yakın bir olasılık." sözleriyle dağıldı. 4 bin civarında çocuğu ilgilendirdiği tahmin edilen değişikliğin ekime kalmaması için harekete geçen Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları (ÇİAÇ), bir eylem planı hazırladı.







Dünyanın gözü Taksim'e çevrilecek







Önümüzdeki haftaya kadar Meclis'ten kesin bir tarih gelmezse eylem planı hayata geçirilecek. İlk olarak Türkiye, uluslararası sivil örgütlere ve parlamentolara şikâyet edilecek. Bunun ötesinde Taksim'de bir açlık grevine başlamayı planlayan aktivistler buraya, Avrupa ile Güney Amerika ülkelerinden bazı insan hakları bakanları, parlamentoların insan hakları komisyon başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerini davet etti. Dünyaca ünlü muhalif düşünür Noam Chomsky, Sloven filozof Slavoj Zizek, ABD'li düşünür Immanuel Wallerstein, hayvan hakları üzerine çalışan ABD'li örgüt PETA'nın başkanı Ingrid Newkirk, Kübalı muhalif Guillermo Farinas, İranlı Şirin Ebadi, İngiliz oyuncu Glenda Jackson, Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff ve ismi henüz kesinleşmeyen bir Hollywood starının da bu eyleme destek vermesi bekleniyor.





Dünyanın dikkatini çekmek amacıyla açlık grevi dışında, TBMM önünde de bir oturma eylemi planlanıyor. Ayrıca TMK'dan yargılanan çocukların bulunduğu 32 ilden eşzamanlı olarak TBMM'ye yürüyüşler yapılacak.