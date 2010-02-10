Taş atan çocuğa 5 yıl ceza

T24- Şırnak'ta izinsiz gösterilerde polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan 14 yaşındaki bir çocuk, 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle yarı oranında indirildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan 14 yaşındaki C.E., hazır bulundu.
Sanık C.E, yaptığı son savunmasında, izinsiz gösteriye katılmadığını, çalıştığı iş yerini açmak üzere evden çıktığını belirterek, ''Yolda gösteri yapan grupla karşılaştım. Onlara atılan gaz bombalarından etkilenmemek için yüzümü kazağımla kapattım. Sonra polis beni yakaladı'' dedi.
Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık C.E'nin TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay, Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 10 ay, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan ''dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle verilen cezada yarı oranında indirim yaptı.