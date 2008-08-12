Tarzını seç bahçeni yarat

Egzotik Rüzgar

Sıcak bir mekân arıyorsanız bu tarz tam size göre. İster arka bahçe, ister duvarlarla çevrili bir alanınız olsun; bahçenizde egzotizmin sıcak nefesini yaşatabilirsiniz. Etraftaki duvarları açık renge boyayarak işe başlayın. Böylece havadar bir etki yaratmış olursunuz. Duvara saksılar asabilirsiniz. İçlerini sardunyalarla doldurun. Güneşe bayılan sardunyalara yaz dönemi boyunca sahip olabilirsiniz. Zemini renkli tuğlalarla düzenleyebilirsiniz. Bol miktarda toprak saksı kullanmayı unutmayın. Saksılar içinde her dönem yeşil bitkiler tercih edebilirsiniz. Kaktüsler her zaman dayanıklı ve kolay yetiştirilen cinslerdir. Clematis ya da begonvil gibi sarmaşık türlerini, duvar ya da çardak alanlarda kullanabilirsiniz. Dalından meyve yeme arzusundaysanız eğer, asma dikmenizi öneririz; böylece, hem üzümünden hem de yaprağından yararlanabilirsiniz.

Tüm bunların dışında mekâna egzotik bir hava vermek için egzotik tarzda bitki uygulamasını tercih edin. Muz, püsküllüler, Yucca ya da Formiumlar olabilir. Ilıman bir iklimde yaşıyorsanız bunlara Agave de ekleyebilirsiniz. Küçük meyve ağaçları, Akdeniz’in olmazsa olmazlarıdır. Saksıda limon, mandalina ya da kumkuat yetiştirebilirsiniz. Hoş kokularını da bahçeden eksik etmeyecekler. İşte size Akdeniz bahçesi

Kurallardan vazgeçmeyenler için

Planlı, disiplinli, simetrinin hâkim olduğu bir bahçe mi istiyorsunuz? Sizin için de birkaç önerimiz olacak. Uzun alanlarda düzenleme yapıp, düz çimin etrafına sistematik bir şekilde dizilmiş bitki topluluklarıyla, renk ve uyumu yakalamalısınız. Belli bir aks alınarak planlama yapılan bahçede, sağ ve sol kısımlarda karşılıklı bir tekrar vardır. Klasik bitkilerin dışında, topiari uygulanmış her dem yeşil Buxus sempervirens ya da Taxsus, çit ya da vurgu bitkisi olarak kullanılır. İtalyan tarzı bahçelerde labirent gibi oluşturulmuş yeşil heykeller, bunlara örnek olabilir. Bitkiler, aynı renkten toplu olarak kullanılmalıdır. Sınırlandırıcı bitkiler ,diğer bitki topluluklarına bir çizgi çizermişcesine etki yaratmalıdır.

Sarı çiçekli lavandin gibi kısa boylu çalılar ya da mevsimlik çiçekler bunun için idealdir. Planlama yaparken, yer yer heykel ya da vurgu bitkilerine rastlanır. Manolya, pembe çiçekleriyle göz alıcı oya ağacı ya da mavi servi olabilir. Oturma grubunu merkez seçerek sağ ve sol bölümlerine eşit miktar ve uzaklıkta, diğer bitkileri yerleştirebilirsiniz. Ahşap ya da ferforje oturma grupları tercih edilebilir. Sert zemin uygulamasında taş ve tuğla arasında seçim yapabilirsiniz. Aroması güçlü bitkileri bahçenizde uygulayabilirsiniz. Fesleğen, gümüşi renkteki adaçayı ya da kekik, bahçenize hareket katacak.





Kırsalı özleyenlere

Hayaliniz bir İngiliz bahçesiyse, çok fazla bitki çeşidi seviyorsunuz demektir. Buna göre plan yaparken, bitki boy ve çiçeklenme dönemini dikkate almalısınız. Sert zeminden uzak, her malzemenin doğalını düşünerek uygulamaya başlayın. Ağaç kütüklerinden bir yol ya da ince çakıllardan oturma alanı oluşturabilirsiniz. Doğal ahşap çitleriniz de size huzur verecek. Unutmayın ki siz doğayı evinize getiriyorsunuz. Lupinus, yıldız çiçekleri, papatyalar, her dem yeşil mazılar, kaktüsler ve sizi çevreleyecek leylandiler şık bir görüntü sergileyecek. Küçük bir gölet bile yaratabilirsiniz. Çevresine soğanlı bitkilerden lale ya da nergis ekebilirsiniz. Zambaklar da bahçenize bir renk daha katacaktır. Zarif görüntüsüyle diğer bitkilerden hemen ayrıldıklarını göreceksiniz. Çim alanlar da ferahlık yaratacak. Çime alternatif yonca da kullanabilirsiniz. Çim bitim yerinde bordür kullanmaktan kaçının. Bitkilerle sınırlandırma, tarzınıza daha uygun olacaktır.

Bu uygulamada evinizin mimari özelliklerini de dikkate almalısınız. Taş ya da ahşap kütükten bir eve sahipseniz bu tarzı seçmenizi öneririz. İklime göre gölge yapacak ağaçlar tabloyu tamamlayacak. Söğüt ağacı, mimoza, geniş yapraklarıyla ünlü Catalpa ya da görkemli görüntüsüyle çınar ağacı tam size göre.