T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Tarzan Tippi'nin fotoğrafları kitap oldu

Fotoğrafçı anne ve baba, yıllarca kızları Tippi Degre’yi fil, çita ve çeşitli yabani hayvanların yanına koyarak fotoğraflarını çekti

12 Aralık 2016 17:24

Küçük bir kızken ebeveynleri tarafından yabani hayvanlarla birlikte fotoğrafları çekilen Tippi Degre’nin bu kareleri yıllar sonra bir kitapta toplandı.

1990 yılında Afrika ülkesi Namibya’da dünyaya gelen Tippi Degre 10 yaşına kadar Fransız ebeveynleriyle birlikte Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yaşadı.

Fotoğrafçı anne ve baba, yıllarca kızları Tippi Degre’yi fil, çita ve çeşitli yabani hayvanların yanına koyarak fotoğraflarını çekti. Alain Degre ve Sylvie Robert çifti, Tippi of Africa adlı kitapta hem kendi tecrübelerini hem de kızlarının yaşadıklarını anlatıyor. 

ETİKETLER

Tarzan Tippifotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24