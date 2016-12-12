'Tarzan Tippi'nin fotoğrafları kitap oldu

Küçük bir kızken ebeveynleri tarafından yabani hayvanlarla birlikte fotoğrafları çekilen Tippi Degre’nin bu kareleri yıllar sonra bir kitapta toplandı.

1990 yılında Afrika ülkesi Namibya’da dünyaya gelen Tippi Degre 10 yaşına kadar Fransız ebeveynleriyle birlikte Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yaşadı.

Fotoğrafçı anne ve baba, yıllarca kızları Tippi Degre’yi fil, çita ve çeşitli yabani hayvanların yanına koyarak fotoğraflarını çekti. Alain Degre ve Sylvie Robert çifti, Tippi of Africa adlı kitapta hem kendi tecrübelerini hem de kızlarının yaşadıklarını anlatıyor.