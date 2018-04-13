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TARTIŞTIKLARI DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER

  * Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı

13 Nisan 2018 16:39

 

* Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı.  

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA 
Bağcılar\'da kimliği belirsiz kişiler tartıştıkları dolmuş sürücüsünün yolunu keserek darp etti. Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı.  
Olay saat 11.00 sıralarında İSTOÇ içindeki TIR parkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde henüz kimliği belirsiz bir kişi İSTOÇ -Alibeyköy hattında dolmuş şoförlüğü yapan Barış H. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar ayrıldı. 

KURŞUN YAĞDIRDILAR
Aracıyla ayrılan kişi daha sonra yanına arkadaşlarını da alarak seyir halindeki dolmuş şoförü Barış H.\'nun yolunu kesti. Barış H.\'yi dolmuştan indiren saldırganlar ellerindeki sopalarla sürücüyü darp etti. Saldırganlar daha sonra sopalarla dolmuşun camlarını kırıp silahla rastgele ateş etti. Saldırganlar kaçarken aldığı sopa darbeleriyle başından ve göğsünden yaralanan dolmuş sürücüsü sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayı anlatan bir görgü tanığı , \"Beyaz bir jip geldi dolmuşun önünü kesti. 4 kişilerdi bir tanesi indi. İlk önce camlara vurmaya başladılar. Minibüsçü kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Minibüsçüyü dışarı çektiler dövmeye başladılar. Sonra kaçtılar. İçeride yolcu yoktu. Sadece şoför yaralı\" diye konuştu. 
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Dolmuştan görüntü
Kırık camlardan görüntü
polis ekiplerinden görüntü
Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
Görgü tanıkları ile röportaj
Diğer detaylar

 

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