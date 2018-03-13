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Tartıştıkları balıkçıyı öldürdüler

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır (44), iş yerinin önünde tartıştığı 2 balıkçı tarafından bıçaklandı

13 Mart 2018 15:28

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır (44), iş yerinin önünde tartıştığı 2 balıkçı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çayır, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Enez Limanı\'nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerinin önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 balıkçıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır\'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Çayır\'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Polis, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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