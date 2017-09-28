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Tartıştığı yengesini av tüfeğiyle öldürdü

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde Nail Ubay, tartıştığı yengesi Yaşariye Ubay'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

28 Eylül 2017 20:19

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde Nail Ubay, tartıştığı yengesi Yaşariye Ubay\'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan cinayet şüphelisi, jandarma tarafından Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde yakalandı.
Cinayet, Uzunköprü\'nün Yeniköy Mahallesi\'nde saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Nail Ubay, ağabeyinin eşi Yaşariye Ubay ile ailevi sorunları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alan Nail Ubay, yengesine ateş açtı. Boğazından yaralanan Yaşariye Ubay, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü. Cinayetten sonra olayda kullandığı tüfekle birlikte kaçan Nail Ubay\'ı yakalamak için Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Zanlının Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde yaşayan damadının evinde bulunduğunu belirleyen jandarma, burada Nail Ubay\'ı yakaladı. Uzunköprü\'ye getirilen Nail Ubay, jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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