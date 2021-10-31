Tartıştığı vatandaşların üzerine aracı sürdü, araçla takla atınca bırakıp kaçtı

İstanbul Sancaktepe'de bir sürücüotomobili yolda tartıştığı vatandaşların üzerine sürdü. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Takla atıp ters dönen otomobilin içinden çıkmayı başaran sürücü otomobili bırakıp kaçtı.

Olay, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, aracı ile seyir halinde olan şoför, yol kenarında bulunan vatandaşlarla tartıştı. Çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Otomobiline binen sürücü aracı yol kenarında duran vatandaşların üzerine sürdü. Hızla kendilerine gelen otomobili fark eden vatandaşlar kaçışırken direksiyon hâkimiyetini kaybeden öfkeli sürücü, kaldırıma çarparak takla attı ve yol kenarında bulunan bir lokantanın camına vurarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, takla atıp ters dönen aracın içinden çıkıp kaçan zanlı için inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın olay yerinden çekilmesi ile yol, trafiğe tekrar açıldı.



Olayın görgü tanığı Gürbüz Nama,"Aracın sahibi yoldan geçerken vatandaşlarla tartıştı. Tartışma bitince aracı vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlar sağa sola kaçınca sürücü, aracı duvara vurdu. Araç ters döndü. Sürücü, araçtan inip kaçtı. Durumunu bilmiyorum araçtan indi yukarıya doğru kaçtı. Kısa boylu tombul bir çocuk olduğunu gördük" dedi. (İHA)