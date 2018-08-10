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Tartıştığı üvey annesini öldürdü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Velat K

10 Ağustos 2018 20:38

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde Velat K. (25) tartıştığı üvey annesi Kudret K.\'yı (37) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Velat K., evlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Velat K., ekmek bıçağıyla üvey annesi Kudret K.\'ya vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri çağrıldı. Kavgada ağır yaralanan Kudret K., kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi. 

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