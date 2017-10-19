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Tartıştığı tamirciyi göğsünden vurdu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, motosikletlerine yaptığı tamiri beğenmedikleri iddiasıyla tartıştığı kardeşlerden Nuri Ç

19 Ekim 2017 15:18

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, motosikletlerine yaptığı tamiri beğenmedikleri iddiasıyla tartıştığı kardeşlerden Nuri Ç. tarafından tabancayla vurulan tamirci 28 yaşındaki Mustafa Asım Ağcabay ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ulaş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri ve Hasan Ç. kardeşler motosikletlerini tamir eden Mustafa Asım Ağcabay\'ın  işyerine gelerek, arızanın devam ettiğini söyleyip yeniden tamir etmesini istedi. Ağcabay ise, motosiklette herhangi bir sıkıntı olmadığını yeniden tamir etmeyeceğini söylemesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kardeşlerden Nuri Ç., yanında bulundurduğu tabancayla önce havaya, ardından tamirci Ağcabay\'a ateş etti. Ağcabay göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kardeşler ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Ağcabay\'ı ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ağcabay, ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olaydan sonra kaçan kardeşlerden Hasan Ç., polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, kayıp Nuri Ç.\'nin bulunması için de çalışma başlatıldı.
Olay sırasında işyerinde bulunan Ağcabay ile birlikte çalışan İbrahim Güngörmez, ateş eden şüphelileri daha önceden tanımadığını ifade ederek, \"Gelen kişilerden biri üzerinde bulundurduğu silahla 3 el havaya ateş açtı. Ben de hemen yanlarına gidip neden böyle yaptığını sordum. Ustam da \'Yapmıyorum motorunu\' deyince  Nuri Ç. birden silahı çıkarıp göğsüne ateş etti. Bu şahsı tanımıyorum ama bu semtte oturduğunu söylüyorlar. Tanıyanlar bu kişilerin Nuri ve Hasan Ç. kardeşler olduğunu söylediler\" dedi.

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