Tartıştığı sürücünün otomobiline ateş açan sürücü yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin arkasından pompalı tüfekle ateş açan Fatih G., polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Karatay İlçesi Mengene Caddesi\'nde meydana geldi. Kavşakta iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Sürücülerden biri, otomobiline binip yoluna devam etti. Bu sırada diğer sürücü, aracından aldığı pompalı tüfekle, hareket halindeki otomobile doğru ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. 42 AYP 12 plakalı otomobili kullanan Fatih G., suç aleti ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde araca, sürücüsün el kol hareketlerinden rahatsız olduğu için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyleyen Fatih G., \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi\' suçundan adliyeye sevk edildi. Fatih G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tüfeğe ise el konulduğu belirtildi.

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