Tartıştığı ortağını tabanca ile yaraladı

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, B.K., tartıştığı iş ortağı 50 yaşındaki Ali Yavuz’u tabancayla vurarak yaraladı.

Olay saat 12.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Tosun Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. B.K., iş anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ortağı Ali Yavuz’a tabanca ile 2 el el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ali Yavuz, ambulansla Akçaabat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yavuz, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan B.K.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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