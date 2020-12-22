Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın 18 yıla kadar hapsi istendi

Tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 3 kurşunla öldüren ve ilk yargılamada ceza almayan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında 18 yıl hapis cezası istendi. Ağabey Mecnun Sülüşoğlu “Nihayet biri çıkıp ‘Suçludur’ dedi ve cezalandırılmasını istedi” dedi.

edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 17 Ağustos 2015 günü trafikte kendisiyle tartışıp sonrasında oturduğu siteye kadar takip eden ve elinde kurusıkı tabanca olan motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 3 kurşunla öldürdü. Tutuklanan Celal Yılmaz, 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Kasım 2015’te görülen ilk duruşmada tekrar tutuklandı. Yargılama sonunda mahkeme Celal Yılmaz hakkında “eylemi meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak” gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu. Yılmaz aynı gün tahliye edildi. Sülüşoğlu’nun avukatı Halis Yıldırım dosyayı temyiz etti.

Yargıtay, ‘maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik silahlı fiili bir saldırısının bulunmadığını bu nedenle de meşru müdafaa koşullarının oluşmadığını’ belirterek kararı bozdu. Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi 2018 Aralık ayında sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yılmaz 1,5 yıl sonra 2020 Temmuz ayında Antalya’da yakalanarak tutuklandı.

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirterek sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıl ile 18 yıl arası hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Sanığın savunma için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.