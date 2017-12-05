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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı: İbret olsun!

Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

05 Aralık 2017 04:18

Karaman'da 38 yaşındaki Fatma Ç., evde tartıştığı eşi 39 yaşındaki Hasan Ç.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Hasan Ç. hastanede tedavi altına alınırken, Fatma Ç. ise gözaltına alınırken, ''İbret olsun diye bıçakladım'' dedi. 

Olay. bugün saat  19.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2000  nolu sokakta meydana geldi.  Farklı bisküvi fabrikalarında işçi olarak çalışan Fatma Ç. ve Hasan Ç., evde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Fatma Ç., mutfaktan aldığı bıçağı eşi Hasan Ç.'nin sırtına sapladı. Kanlar içinde evinden çıkan Hasan Ç., binanın önündeki bankın üzerine yatıp, çevredekilerden yardım istedi. Hasan Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Fatma Ç.'de evde polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Ç., gazetecilere "İbret olsun diye bıçakladım'' dedi. 

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