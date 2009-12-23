Manisa'nın Kula ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Balıbey köyünde yaşayan Tahir T. (45) ile karısı N.T. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Tahir T'nin eline geçirdiği demir çubukla üzerine yürüdüğü N.T, kocasını bıçakladı.

Tahir T'nin yere yığılması üzerine korkarak köy kahvesine giden N.T, akrabalarından yardım istedi.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahir T, kurtarılamadı.

N.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin çocukları Havva (2), Gülten (4) ve Gülhanım'ın (8) olay sırasında evde, Tahir T'nin boşandığı ilk eşinden oğlu Halil T'nin (18) ise dışarıda olduğu öğrenildi.