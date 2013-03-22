Samsun'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti. Boğazı kesilen genç kadının durumu ağır.

Olay bugün merkez İlkadım İlçesi Sahil Yolu Tütün İskelesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olan Murat Ö, kadın arkadaşı Serpil Ö. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında karşılıklı hakaretlerle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeden çılgına dönen Murat Ö., üzerinde bulunan ekmek bıçağıyla Serpil Ö.'nün boğazını kesip, göğsünden yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yerde kalırken, Murat Ö. olay yerinden kaçtı.

'Durumu çok ağır'

Serpil Ö., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kadının sağlık durumunun çok ağır olduğu bildirildi.

Kaçan Murat Ö. ise bir süre sonra, izinli olan ve sahilde gezen bir polis memuru tarafından elindeki bıçakla birlikte yakalanarak karakol ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.(dha/Hakan Çelikbaş)