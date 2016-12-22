Tartıştığı kız arkadaşını pencereden atan genç tutuklandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı erkek arkadaşı O.B. tarafından 2’nci kattaki evinin penceresinden itilerek düşürülen M.G.U., ilk anda duran kalbi sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kendilerine zor anlar yaşatan O.B.’yi üç saat sonra balkondan eve girerek, etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, ’Uyuşturucu satmak, kullanmak ve yaralama’ suçlarından sabıkalı O.B (22), bugün saat 01.00 sıralarında, Ortaca’daki bir birahanede garson olarak çalışan kız arkadaşı M.G.U.’nun (34), evine gitti. Birlikte alkol aldıkları iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini odaya kitleyen M.G.U., ikinci kattaki evin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı. Genç kadının çığlıkları üzerine komşuları durumu evin karşısında bulunan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kendini odaya kilitleyen genç kadını kurtarmak için merdiven aracılığıyla çalışma başlattı. İddiaya göre bu sırada odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadını pencereden itti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen M.G.U.’ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan M.G.U., Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evi yakacağını söyleyip polise dirandi

O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatan O.B., polisin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Polis, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı. O.B.’nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.’yi gözaltına aldı. O.B., kilitlediği daire kapısının anahtarını bulamayınca evden itfaiye merdiveniyle çıkartılabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen O.B.’nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U. de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.