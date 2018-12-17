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Tartıştığı kişiyi çekiciyle ezen sürücü tutuklandı

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından yolunu kesen Feyzi Mumlu'yu ezerek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çekici sürücüsü H

17 Aralık 2018 16:34

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından yolunu kesen Feyzi Mumlu\'yu ezerek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çekici sürücüsü H.K. tutuklandı.
Olay, dün Geyve Şerefiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Çekici sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu (38), trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma sürerken çekici sürücüsüne bir kaza ihbarı geldi. Olay yerinden ayrılan çekiciyi  Feyzi Mumlu ise otomobiliyle takip etti. Kısa süre sonra da otomobiliyle çekicinin yolunu kesti. Aracından inerek çekicinin önünde duran Mumlu\'yu iddiaya göre H.K. çekiciyi üzerine sürerek ezdi. Fevzi Mumlu olay yerinde can verdi.
Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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