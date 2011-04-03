Tartıştığı karısının boğazını kesti

T24 - İzmir'de eşiyle tartışan koca, kadının boğazını bıçakla kesip evden kaçtı. Komşular dışarıya çıktıklarında kadını yerde yatarken buldu.

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet haberlerine bir yenisi dün gece İzmir'de eklendi.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mesut Unayık, Azeri eşi Gülnara Unayık ile evde tartıştı.

Unayık, tartışmanın büyümesi üzerine evden uzaklaşmaya çalışan eşini bıçakla boğazından yaraladı.

Saldırgan koca evden kaçarken, sesleri duyan komşular dışarıya çıktıklarında Gülnara Unayık'ı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.

Biri 3, diğeri 1 yaşında olan ailenin iki küçük çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mesut Unayık'ın daha önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, çiftin son aylarda sık sık tartıştıkları öğrenildi.





