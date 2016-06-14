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Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı

Hayatını kaybeden kadının çocukları sinir krizi geçirdi

14 Haziran 2016 01:08

İstanbul Sancaktepe'de 65 yaşındaki Hamdin Barsal, tartıştığı karısını Afife Barsal'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Sancaktepe Akpınar Mahallesi İmamı Azam Caddesi Gülveren Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçilik yapan Hamdin Barsal eşi Afife Barsal  ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hamdin Barsal yanındaki bıçak ile karısını boğazından bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı koca olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan komşular mutfakta kadının kanlar içerisinde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

 

Çocukları sinir krizi geçirdi

 

Hayatını kaybeden kadının çocukları acı haberi alır almaz evlerine geldi. Çocuklar sinir krizi geçirirken, akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Kadının oğlu olduğu öğrenilen bir kişi ise sokakta baygınlık geçirdi.

Olayın hemen ardından çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden karısını öldüren Hamdin Barsal'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının cenazesi ise polis ve savcının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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