Tartıştığı kadının suratına asit atan adamı bayılana kadar dövdüler

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İspanya'nın Malaga kentinde bir adam, tartıştığı kadının "yüzüne asit attığı" gerekçesiyle kalabalık bir grup tarafından dövüldü.

İlk olarak bir vatandaşın, kadına saldıran adama şemsiye ile vurduğu görülüyor. Kayıtlara göre daha sonra 6 kişi daha saldırganı sıkıştırıp dövdü.

Görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde adamın yerdeyken kalabalık bir grup tarafından tekmelendiği ve yumruklandığı görülüyor.

31 yaşındaki adamın daha sonra bilincini kaybetmiş halde kaldırımda bırakıldığı belirtildi.

Daha sonra polis, 31 yaşındaki adamı kelepçeledi. The Sun'ın aktardığına göre kalabalığın dövdüğü adam hırsızlıktan da aranıyordu.

Tutuklanan adamın 55 yaşındaki bir kadının suratına asit bazlı tuvalet temizleyicisi attığı belirtildi. Hastaneye götürülen kadının yanıklar için tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi. Tartışmaya neyin sebep olduğu bilinmiyor.