Tartıştığı kadını bacaklarından çekerek yola atmıştı; o taksi şoförü yakalandı

Ümraniye’de bir taksi şoförü kavga ettiği Canan Ay isimli kadını bacağından tutarak taksiden dışarı attı. O anlar bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksiden atılan kadın şoförün kendisine önce kafa attığını ileri sürdü. O taksinin şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre; gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dediği taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.