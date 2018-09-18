Tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı!

Konya'da Gülay E., tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğunun üzerine kezzap attı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları hastaneye kaldırılırken, Gülay E. de gözaltına alındı. Saadet Ş., "Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi" dedi.

Olay, dün Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gülay E., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Saadet Ş. ile tartışmaya başladı. İki komşu tartışmanın ardından evlerine döndü. Gülay E., bir süre sonra elinde kezzap dolu şişeyle Saadet Ş.'nin evinin önüne geldi ve zili çaldı. Gülay E., kapıyı açan Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları Akil Ş. (13), Osman Ş. (12) ve Ayşegül Ş.'nin (7) üzerine doğru kezzap atıp kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gülay E.'yi gözaltına aldı.

Gülay E.'nin kendisi ile çocuklarına yönelik kezzaplı saldırısı sonucu yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. (44), bu harekete anlam veremediğini söyledi.

Çocuklarını dün öğle saatlerinde okula bırakmaya giderken de komşusunun kendilerine taş fırlattığını ileri süren Saadet Ş., ''Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi" dedi.

Saadet Ş., oğlu Akif'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu, sağlık durumunun da ağır olduğunu belirtirken, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar olduğunu söyledi. Saadet Ş. ve 3 çocuğunun tedavisi sürdürülüyor.