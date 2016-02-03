Tartıştığı genci öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'na beraat!

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'yu öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, yargılandığı davada beraat etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yüksel Koç'un haberine göre, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, "Meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Oy çokluğuyla alınan kararla, Celal Yılmaz'ın tahliye edilmesine de karar verildi.

Halkalı'daki polis lojmanlarının girişinde, 17 Ağustos 2015 gecesi trafikte tartıştığı Ahmet Sülüşoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle “Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz davasında karar çıktı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Celal Yılmaz ve avukatları ile maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun yakınları ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan duruşma savcısı Talip Kalkan, sanığın “Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek"suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sülüşoğlu Ailesi'nin avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Celal Yılmaz'ın avukatları ise savunma için süre istedi. Mahkeme, avukatlara yarım saat süre vererek duruşmaya ara verdi. Aranın ardından avukatlar son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Celal Yılmaz, “Öldürülmek üzere saldırılan benim. Ama kasten öldüren ben oluyorum. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, karar vermek üzere duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Tarafların avukatlarını duruşma salonuna alan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, "Meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş" gerekçesiyle Celal Yılmaz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın “Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kararı duyan Ahmet Sülüşoğlu'nun ablası Serpil Sülüşoğlu fenalık geçirdi. Sülüşoğlu, adliyeye çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında "Maktül etkisiz hale geldiğinde ilk sözüm, 'değdi mi be kardeşim, ne gerek vardı' oldu ama maktülün bana söylediği ilk söz, 'Allah razı olsun senden' şeklinde oldu" iddiasında bulunmuştu.



Ne olmuştu?

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu vurarak öldürmekten 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkeme heyeti "açık" olan duruşmayı gazetecilerin izlemesine izin vermemişti. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, "gizlilik kararı olmamasına rağmen" aleni duruşmaya gazetecileri almamıştı.