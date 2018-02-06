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Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta lokantaya giden Furkan G

06 Şubat 2018 12:55

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta lokantaya giden Furkan G.(29), garson Bahattin K.\'ya (42) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan garson, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bu sabah 05.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Furkan G., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen garson Bahattin K.\'nin yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Furkan G., üzerinde taşıdığı tabancayla Bahattin K.\'ye 6 el ateş etti. Kurşunlardan 2\'si Bahattin K.\'nin bacağına ve kasığına isabet etti. Furkan G. koşarak kaçarken, çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Garson Bahattin K. ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Garsonun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Furkan G.\'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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